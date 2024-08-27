Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий встретился с региональным директором (WFP) ООН Корин Флейшер и директором WFP ООН в Украине Ричардом Рейганом. Стороны обсудили реализацию программы «Grain from Ukraine». Об этом заявили в Миагрополитики, передает УНН.

Детали

В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества между министерством и Всемирной продовольственной программой ООН.

Внимание было уделено реализации программы «Grain from Ukraine» («Зерно из Украины»). Кроме того, стороны обсудили вовлеченность ВПП в программу разминирования сельскохозяйственных земель и возможности поддержки аграриев в прифронтовых территориях - резюмировали в Минагро.

Тарас Высоцкий отметил, что украинская сторона высоко ценит партнерскую помощь Всемирной продовольственной программы ООН и заверил, что Украина была и будет одним из гарантов продовольственной безопасности в мире и готова поставлять зерно урожая 2024 года.

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В частности, исполняющий обязанности министра сообщил, что в этом году Минагрополитики прогнозирует урожай пшеницы 21,8 млн тонн, кукурузы на уровне 25 млн тонн. Кроме того, Тарас Высоцкий отметил, что Украина остается экспортоориентированной страной, а внутреннее потребление в 3 раза меньше производства аграрной продукции.

В свою очередь представители Всемирной продовольственной программы заверили в своей дальнейшей поддержке и помощи украинским аграриям.

Стороны договорились о дальнейших совместных действиях по реализации продовольственной инициативы и гуманитарного разминирования сельхозугодий - подытожили в министерстве.

Дополнение

Отмечается, что в рамках инициативы «Grain from Ukraine» было отправлено 11 судов с более 200 тыс. тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину, Малави, Мозамбик и другие.

Программа «Grain from Ukraine» была основана Президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН с целью уменьшения вреда, который нанесла мировой продовольственной системе российская агрессия и попытка блокады украинских портов.

Напомним,

Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что с момента запуска инициативы «Зерно из Украины» осенью 2022 года Украина экспортировала 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии, обеспечив продовольственную безопасность для 8 миллионов человек.