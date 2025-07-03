Удар рф по Полтаві: показали наслідки

У Полтаві локалізували одну з пожеж, яка сталася внаслідок ранкової атаки рф на місто, повідомили у ДСНС України і показали наслідки ворожого удару, пише УНН.

"Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. На місцях працюють підрозділи ДСНС", - повідомили у ДСНС.

За попередніми даними ДСНС, загинули 2 людини, ще 10 травмовані. Надзвичайники врятували 10 людей.

"Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу", - вказали у ДСНС.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.

2 людей загинули, 11 поранено внаслідок атаки рф на Полтавську громаду, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА.