Удар РФ по Полтаве: показали последствия
Киев • УНН
В Полтаве локализован один из пожаров, возникших в результате утренней атаки РФ. Погибли 2 человека, есть травмированные, 10 спасены.
В Полтаве локализован один из пожаров, возникших в результате утренней атаки РФ на город, сообщили в ГСЧС Украины и показали последствия вражеского удара, пишет УНН.
"В результате утреннего российского обстрела города возникли пожары в отдельных зданиях. На местах работают подразделения ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.
По предварительным данным ГСЧС, погибли 2 человека, еще 10 травмированы. Спасатели спасли 10 человек.
"Один из пожаров локализован. Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела", - указали в ГСЧС.
Напомним
Сегодня, 3 июля, утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов.
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.
2 человека погибли, 11 ранены в результате атаки РФ на Полтавскую общину, повреждена гражданская инфраструктура, сообщили в ОВА.