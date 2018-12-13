У зоні ООС пройшли випробування ЗРК С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил відбулося тренування підрозділів зенітних ракетних військ, озброєних ЗРК С-300, під кодовою назвою “Небо під замком!”. Відповідне відео на сторінці у Facebook оприлюднив прес-центр Операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“(До Дня сухопутних військ, який відзначається 12 грудня), у районі проведення операції Об’єднаних Сил за наказом Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва відбулось тренування підрозділів зенітних ракетних військ, озброєних зенітно-ракетними комплексами С-300 під час виконання ними завдань за призначенням”, — йдеться у поясненні до відео.
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Задіяні сили та засоби протиповітряної оборони Об’єднаних сил вдосконалювали навички та проводили злагодження чергових бойових обслуг зі змінами підсилення пунктів управління та контролю повітряного простору в зоні відповідальності.
Важлива роль була відведена і тренуванню розрахунків та обслуг підрозділів зенітних ракетних військ і ППО Сухопутних військ зі складу Операції об’єднаних сил, які здійснювали пошук, розпізнавання та захоплення контрольної цілі на супроводження та її умовне знищення.
Особовий склад підрозділів, залучений до тренувань, виконав завдання в повному обсязі.
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Нагадаємо, 5 грудня на військовому полігоні в Одеській області відбулось випробування модернізованих крилатих ракет С-125.
Зазначимо, що з 30 квітня 2018 року АТО офіційно завершилася, замість неї, згідно із законом про реінтеграцію Донбасу, почалася операція Об’єднаних сил. Усі українські підрозділи, що беруть участь у бойових діях на сході, тепер підпорядковуються командувачу ОС — генерал-лейтенанту Сергієві Наєву.