У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен: двоє людей загинуло
Київ • УНН
У Житомирі на річці Тетерів перекинувся човен з групою людей. Двоє жінок загинули, одну врятували місцеві жителі. Тривають пошуки тіла другої загиблої, четверо інших пасажирів не постраждали.
На річці Тетерів перевернувся човен із групою осіб, двоє жінок загинули, одну жінку врятували місцеві жителі. Тривають пошуки тіла другої жінки. Про це повідомили у ДСНС, пише УНН.
У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен із групою осіб. Внаслідок чого двоє людей загинули, а ще одну вдалося врятувати.
За попередньою інформацією, одну із жінок витягли місцеві жителі, що перебували на березі. Постраждалу госпіталізували. Водолази Житомирської обласної аварійно-рятувальної служби знайшли тіло іншої жінки на відстані приблизно 250 метрів від берега.
Пошукові роботи ще однієї загиблої тривають. Четверо осіб, які також були на човні, не потребували медичної допомоги.
Нагадаємо
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