В Житомире на реке Тетерев перевернулась лодка: два человека погибли

На реке Тетерев перевернулась лодка с группой лиц, две женщины погибли, одну женщину спасли местные жители. Продолжаются поиски тела второй женщины. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

В Житомире на реке Тетерев перевернулась лодка с группой лиц. В результате чего два человека погибли, а еще одного удалось спасти.

По предварительной информации, одну из женщин вытащили местные жители, находившиеся на берегу. Пострадавшую госпитализировали. Водолазы Житомирской областной аварийно-спасательной службы нашли тело другой женщины на расстоянии примерно 250 метров от берега.

Поисковые работы еще одной погибшей продолжаются. Четверо человек, которые также были на лодке, не нуждались в медицинской помощи.

Напомним

В Ивано-Франковской области на реке Днестр утонули 3 человека, тела которых нашли и подняли на поверхность водолазы-спасатели.