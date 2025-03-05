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У Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу - Politico

Київ • УНН

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Депутати Європарламенту від партії Volt готують план з 9 пунктів щодо реформування ЄС. Серед пропозицій - позбавлення Угорщини права голосу та створення спільної європейської армії.

У Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу - Politico

Депутати Європарламенту від партії Volt пропонують позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі. Ця ініціатива з’явилась напередодні екстреного саміту ЄС, запланованого на 6 березня. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"План закликає лідерів позбавити Угорщину права голосу", - пише видання.

Загалом, як вказано, депутати від Volt "надішлють лідерам країн план дій із дев’яти пунктів сьогодні", де, окрім ініціативи стосовно Угорщини, пропонують зробити Каю Каллас повноправним міністром закордонних справ ЄС.

Також автори плану пропонують створити спільну європейську армію; включити в європейські договори компетенції ЄС у сфері оборони.

Нагадаємо

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Лондоні 2 березня виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Вона заявила, що представить всеосяжний план на саміті ЄС, додавши, що важливо різко посилити оборону та зробити кроки й значно активізуватися.

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