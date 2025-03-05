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В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса - Politico

Киев • УНН

 • 16320 просмотра

Депутаты Европарламента от партии Volt готовят план из 9 пунктов по реформированию ЕС. Среди предложений - лишение Венгрии права голоса и создание совместной европейской армии.

В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса - Politico

Депутаты Европарламента от партии Volt предлагают лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе. Эта инициатива появилась накануне экстренного саммита ЕС, запланированного на 6 марта. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"План призывает лидеров лишить Венгрию права голоса", - пишет издание.

В целом, как указано, депутаты от Volt "направят лидерам стран план действий из девяти пунктов сегодня", где, помимо инициативы относительно Венгрии, предлагают сделать Каю Каллас полноценным министром иностранных дел ЕС.

Также авторы плана предлагают создать совместную европейскую армию; включить в европейские договоры компетенции ЕС в сфере обороны.

Напомним

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Лондоне 2 марта выступила с заявлениями о необходимости активизации и усиления обороны. Она заявила, что представит всеобъемлющий план на саммите ЕС, добавив, что важно резко усилить оборону и предпринять шаги и значительно активизироваться.

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