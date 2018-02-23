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У ЄС прокоментували закон "Купуй українське"

У ЄС прокоментували закон "Купуй українське"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Ухвалення закону “Купуй українське” позбавить Україну доступу до ринку відкритих закупівель Європейського Союзу. Про це заявив під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, виконувач обов’язків начальника торговельного та економічного відділу Представництва ЄС в Україні Жослін Гітіон, передає кореспондент УНН.

“Угода про зону вільної торгівлі з ЄС, говорить про те, що це дасть Україні доступ до відкритих закупівель всього ринку ЄС. У цьому контексті варто зазначити, що ВВП України трохи перевищує 1 млрд доларів, у той час як ВВП ЄС складає 170 млрд доларів. То що важливіше, мати доступ до ринку лише внутрішніх держзакупівель, чи до закупівель на ринку ЄС?”, — зазначив він, коментуючи законопроект “Купуй українське”.

Нагадаємо, 88% українського бізнесу проти законопроекту “Купуй українське”.

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