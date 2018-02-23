У ЄС прокоментували закон "Купуй українське"

“Угода про зону вільної торгівлі з ЄС, говорить про те, що це дасть Україні доступ до відкритих закупівель всього ринку ЄС. У цьому контексті варто зазначити, що ВВП України трохи перевищує 1 млрд доларів, у той час як ВВП ЄС складає 170 млрд доларів. То що важливіше, мати доступ до ринку лише внутрішніх держзакупівель, чи до закупівель на ринку ЄС?”, — зазначив він, коментуючи законопроект “Купуй українське”.

Нагадаємо, 88% українського бізнесу проти законопроекту “Купуй українське”.