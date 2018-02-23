В ЕС прокомментировали закон "Купуй українське"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Принятие закона “Купуй українське” лишит Украину доступа к рынку открытых закупок Европейского Союза. Об этом заявил во время конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год, исполняющий обязанности начальника торгового и экономического отдела Представительства ЕС в Украине Жослин Гитион, передает корреспондент УНН.
“Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, говорит о том, что это даст Украине доступ к открытым закупкам всего рынка ЕС. В этом контексте следует отметить, что ВВП Украины едва превышает 1 млрд долларов, в то время как ВВП ЕС составляет 170 млрд долларов. Так что важнее, иметь доступ к рынку только внутренних госзакупок, или к закупкам на рынке ЕС? ”, - отметил он, комментируя законопроект “Купуй українське”.
Напомним, 88% украинского бизнеса против законопроекта “Купуй українське”.