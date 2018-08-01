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У ЄС попередили про загрозу кібератак на виборах до Європарламенту

У ЄС попередили про загрозу кібератак на виборах до Європарламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Держави-члени ЄС повинні вжити заходів проти можливих кібератак під час виборів до Європарламенту, які заплановані на травень 2019 року. Про це заявив єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Необхідно запобігти діям, які дозволять "підривати наші демократичні системи і використовувати їх як зброю проти нас", сказав він в інтерв'ю виданням німецького медіаконцерну.

За його словами, ще більшою загрозою, ніж кібератаки, є маніпулювання поведінкою під час виборів, яку набагато складніше виявити.

"Хакери атакують виборчу кампанію з допомогою неправдивої інформації або фейкових новин, які здатні впливати на громадську думку", - заявив єврокомісар.

Він додав, що такі втручання стали більш поширеними, наприклад, під час референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який проводився у Нідерландах, або президентської кампанії в США.

Єврокомісар закликав соціальні мережі, зокрема, Facebook і Youtube, до більш змістовної боротьби з дезінформацією. На його думку, повинні існувати чіткі правила, які будуть заважати роботам видавати себе за користувачів інтернету. Крім того, потрібно обмежити можливості поширення політичної реклами, націленої на певну аудиторію, вважає Кінг.

Єврокомісія вважає одним з невідкладних заходів розробку інтернет-платформами кодексу поведінки. "Ми очікуємо, що інтернет-платформи гарантують, що соціальні мережі не перетворяться на зброю проти демократії", - зазначив Кінг.

Нагадаємо, у МВБ США заявили, що не допустять чергового втручання у вибори в своїй країні.

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