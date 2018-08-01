В ЕС предупредили об угрозе кибератак на выборах в Европарламент

Необходимо предотвратить действия, которые позволят "подрывать наши демократические системы и использовать их как оружие против нас", сказал он в интервью изданию немецкого медиаконцерна.

По его словам, еще большей угрозой, чем кибератаки, является манипулирование поведением во время выборов, которую сложнее обнаружить.

"Хакеры атакуют избирательную кампанию с помощью ложной информации или фейковых новостей, которые способны влиять на общественное мнение", - заявил еврокомиссар.

Он добавил, что такие вмешательства стали более распространенными, например, во время референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, который проводился в Нидерландах, или президентской кампании в США.

Еврокомиссар призвал социальные сети, в частности, Facebook и Youtube, к более содержательной борьбы с дезинформацией. По его мнению, должны существовать четкие правила, которые будут мешать работам выдавать себя за пользователей интернета. Кроме того, нужно ограничить возможности распространения политической рекламы, нацеленной на определенную аудиторию, считает Кинг.

Еврокомиссия считает одним из неотложных мер разработку интернет-платформами кодекса поведения. "Мы ожидаем, что интернет-платформы гарантируют, что социальные сети не превратятся в оружие против демократии", - отметил Кинг.

Напомним, в МВБ США заявили, что не допустят очередного вмешательства в выборы в своей стране.