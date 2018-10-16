У Ємені голодують понад 2 млн дітей - ЮНІСЕФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Щонайменше, 2,2 мільйона дітей страждають від гострого недоїдання в Ємені, передає УНН з посиланням на Анадолу.
На четвертий рік конфлікту гуманітарна ситуація в Ємені погіршується з кожним днем, відзначили в ЮНІСЕФ.
У країні зруйнована система охорони здоров'я, більше половини медичних установ не діють, медпрацівники вже кілька років не отримують зарплати.
У країні збільшується число випадків зараження холерою.
16 з 27 млн жителів Ємену потребують медичних послуг. 400 тисяч дітей потребують термінової медичної допомоги, відзначили в організації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий авіаудар по Ємену: десятки загиблих
У Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Ємену Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого - урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.
Через триваючий збройний конфлікт в Ємені близько трьох мільйонів чоловік стали вимушеними переселенцями і не мають доступу до питної води і засобів гігієни.
Нагадаємо, Ємену загрожує гуманітарна катастрофа, так як в останні тижні ситуація в країні різко погіршилася.