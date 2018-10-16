В Йемене голодают более 2 млн детей - ЮНИСЕФ

На четвертый год конфликта гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается день ото дня, отметили в ЮНИСЕФ.

В стране разрушена система здравоохранения, больше половины медицинских учреждений не действуют, медработники уже несколько лет не получают зарплаты.

В стране увеличивается число случаев заражения холерой.

16 из 27 млн жителей Йемена нуждаются в медицинских услугах. 400 тысяч детей нуждаются в срочной медицинской помощи, отметили в организации.



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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.



Напомним, Йемену грозит гуманитарная катастрофа, так как в последние недели ситуация в стране резко ухудшилась.