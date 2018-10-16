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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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7 марта, 19:45 • 164406 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 139894 просмотра

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В Йемене голодают более 2 млн детей - ЮНИСЕФ

В Йемене голодают более 2 млн детей - ЮНИСЕФ

Киев  •  УНН

 • 11961 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. По меньшей мере, 2,2 миллиона детей страдают от острого недоедания в Йемене, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

На четвертый год конфликта гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается день ото дня, отметили в ЮНИСЕФ.

В стране разрушена система здравоохранения, больше половины медицинских учреждений не действуют, медработники уже несколько лет не получают зарплаты.

В стране увеличивается число случаев заражения холерой.

16 из 27 млн жителей Йемена нуждаются в медицинских услугах. 400 тысяч детей нуждаются в срочной медицинской помощи, отметили в организации.

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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.

Напомним, Йемену грозит гуманитарная катастрофа, так как в последние недели ситуация в стране резко ухудшилась. 

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