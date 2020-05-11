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У ЦВК не знають, скільки знадобиться часу для підготовки виборів в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Центральній виборчій комісії не знають, скільки знадобиться часу для підготовки виборів на нині окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

У ЦВК не знають, скільки знадобиться часу для підготовки виборів в ОРДЛО

"На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки і проведення виборів на деокупованих територіях ОРДЛО, бо цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях, після відновлення контролю над ними", – зазначив голова ЦВК.

Передувати процесові підготовки, зазначили в ЦВК, має повернення фактичного контролю за цими територіями і відновлення там роботи державних органів влади України.

"Для проведення демократичних виборів необхідне також належне функціювання на відповідних територіях правоохоронних органів, органів, що забезпечуватимуть безпеку, судів, банківських установ, українських засобів масової інформації і політичних партій. Повинен бути реалізований цілий комплекс заходів для реінтеграції цих територій. І переважна більшість цих і багатьох інших питань потребує законодавчого врегулювання", – наголосив Діденко.

У Центрвиборчкомі вказали, що для проведення виборів в ОРДЛО необхідно виконати значно ширший перелік заходів порівняно з підготовкою до місцевих виборів у звичайних умовах.

"Для прикладу, необхідно відновити й актуалізувати відомості Державного реєстру виборців на цих територіях, без чого неможливо буде коректне складання списків виборців, проаналізувати фактичний стан приміщень дільничних виборчих комісій і забезпечити комісії необхідними приміщеннями (адже багато з приміщень можуть виявитися зруйнованими), обладнанням, транспортом, зв’язком, охороною, тощо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про бажання провести місцеві вибори 25 жовтня 2020 року в Україні, включно з окупованими районами Донецької і Луганської областей, але без Криму і Севастополя, які незаконно включені до складу РФ.

Українські Національні Новини

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