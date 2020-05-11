В ЦИК не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Центральной избирательной комиссии не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в комментарии Радио Свобода, передает УНН.
"В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деокупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними", - отметил председатель ЦИК.
Предшествовать процессу подготовки, отметили в ЦИК, должно возвращение фактического контроля за этими территориями и восстановление там работы государственных органов власти Украины.
"Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, которые будут обеспечивать безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий. Должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования", - подчеркнул Диденко.
В Центризбиркоме указали, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.
"Например, необходимо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно будет корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссии необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными), оборудованием, транспортом , связью, охраной и т.д.", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании провести местные выборы 25 октября 2020 года в Украине, включая оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, но без Крыма и Севастополя, которые незаконно включены в состав РФ.