У столиці нормалізується якість повітря після попередньої фіксації перевищення норми
Київ • УНН
Після високого рівня забруднення вранці, якість повітря в Києві повернулася до нормального рівня, низький рівень забруднення спостерігався до 14:30 за даними міської адміністрації.
Станом після 14:30 у Києві спостерігається низький рівень забрудненості. Про це передає УНН зі посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Вранці 8 березня у столиці України рівень забруднення атмосферного повітря описувався як високий рівень забруднення повітря на лівому березі та середній - на правому березі міста. Відповідно у першій половині дня мешканців закликали закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Втім вже станом на 14:30, згідно з інформацією офіційного Telegram-каналу КМДА, Якість повітря в Києві нормалізувалася.
Наразі фахівці спостерігають низький рівень забрудненості.
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