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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:00  •  9937 просмотра

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После высокого уровня загрязнения утром, качество воздуха в Киеве вернулось к нормальному уровню, низкий уровень загрязнения наблюдался до 14:30 по данным городской администрации.

По состоянию после 14:30 в Киеве наблюдается низкий уровень загрязненности. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

Утром 8 марта в столице Украины уровень загрязнения атмосферного воздуха описывался как высокий уровень загрязнения воздуха на левом берегу и средний - на правом берегу города. Соответственно в первой половине дня жителей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Впрочем уже по состоянию на 14:30, согласно информации официального Telegram-канала КГГА, качество воздуха в Киеве нормализовалось.

Сейчас специалисты наблюдают низкий уровень загрязненности.

Напомним,

Спасатели используют дроны и специальную технику, включая болотоход, для борьбы с пожаром площадью 3 гектара, который вспыхнул возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки".

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины8 марта 2024, 11:15 • 24628 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКиев
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