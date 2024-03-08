В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

По состоянию после 14:30 в Киеве наблюдается низкий уровень загрязненности. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

Утром 8 марта в столице Украины уровень загрязнения атмосферного воздуха описывался как высокий уровень загрязнения воздуха на левом берегу и средний - на правом берегу города. Соответственно в первой половине дня жителей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Впрочем уже по состоянию на 14:30, согласно информации официального Telegram-канала КГГА, качество воздуха в Киеве нормализовалось.

Сейчас специалисты наблюдают низкий уровень загрязненности.

Напомним,

Спасатели используют дроны и специальную технику, включая болотоход, для борьбы с пожаром площадью 3 гектара, который вспыхнул возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки".

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