Пожежа в київському екопарку: рятувальники залучили дрони та болотохід
Київ • УНН
Рятувальники використовують дрони та спеціальну техніку, включаючи болотохід, для боротьби з пожежею площею 3 гектари, що спалахнула біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки".
Для ліквідації пожежі у київському екопарку "Осокорки" рятувальники залучили спецтехніку. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.
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Триває гасіння пожежі поблизу озера Тягле: рятувальники задіяли дрони та болотоходи
Із загорянням борються рятувальники та спецтехніка КАРС та ДСНС.
Зокрема залучені 30 одиниць особового складу та 6 одиниць спецтехніки, серед яких болотохід. Також рятувальні служби використовують дрони.
У Києві сталась масштабна пожежа на території екопарку "Осокорки"05.03.24, 20:52 • 27337 переглядiв
Нагадаємо
Біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула пожежа на площі 3 гектари, гасіння якої ускладнюється відсутністю під'їзних шляхів та затопленням місцевості.