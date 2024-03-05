Пожар в киевском экопарке: спасатели привлекли дроны и болотоход

"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.