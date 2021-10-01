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У США проблеми з пошуком житла для понад 50 тисяч афганських біженців

У США проблеми з пошуком житла для понад 50 тисяч афганських біженців

Київ • УНН

 • 22900 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Агентства з переселення біженців США зіткнулися з труднощами знайти житло для приблизно 53 тисяч афганців, тому що більшість пропозицій для них занадто дорогі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Стрімка евакуація людей з Афганістану до США змушує агентства знаходити житло для біженців з обмеженим бюджетом за максимально короткий термін — три—чотири місяці.

“Ми як агентство з переселення плануємо, що протягом наступних трьох—чотирьох місяців виконаємо ту роботу, яку виконували протягом чотирьох років”, — зазначила представниця організації.

Усі афганські біженці отримують від США одноразові виплати у розмірі 2275 доларів, із них 1225 доларів витрачають на житло та предмети першої необхідності. Іншу частину грошей використовують на адміністративні витрати.

Наразі середня вартість оренда житла в США — 1302 долари. Повідомляють, що досі лише кілька афганських евакуйованих покинули вісім військових об’єктів, які використовують для розміщення біженців.

Проблема ще в тому, що в деяких районах бракує орендованої нерухомості, і деякі домовласники не хочуть біженцям здавати в оренду житло.

У серпні керівництво Airbnb оголосило, що організація надасть тимчасове житло 20 тис. афганським біженцям по всьому світу. Ця ініціатива корисна, однак для переселенців хочуть все-таки знайти помешкання на тривалий час.

Білий дім попросив у губернаторів штатів надати інформацію щодо того, скільки біженців вони можуть розселити протягом найближчих тижнів. Наприклад, у штати Вашингтон, Оклахома, Аризона, Флорида, Джорджія, Мериленд, Мічиган, Міссурі, Північна Кароліна, Нью-Йорк та Вірджинія планують переселити приблизно по тисячі біженців. До Міссісіпі та Алабами — по 10 осіб.

Додамо

У вересні США оголосили про припинення прийому біженців із Афганістану після кількох виявлених випадків захворювання на кір.

Нагадаємо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.

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