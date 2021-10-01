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В США проблемы с поиском жилья для более 50 тысяч афганских беженцев

В США проблемы с поиском жилья для более 50 тысяч афганских беженцев

Киев  •  УНН

 • 22893 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Агентства по переселению беженцев США столкнулись с трудностями найти жилье для примерно 53 тысяч афганцев, так как большинство предложений для них слишком дорогие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Быстрая эвакуация людей из Афганистана в США заставляет агентства находить жилье для беженцев с ограниченным бюджетом в максимально короткие сроки — три-четыре месяца.

“Мы как агентство по переселению планируем, что в течение трех-четырех месяцев выполним ту работу, которую выполняли в течение четырех лет”, — отметила представительница организации.

Все афганские беженцы получают от США единовременные выплаты в размере 2275 долларов, из них 1225 долларов тратят на жилье и предметы первой необходимости. Остальную часть денег используют на административные расходы.

Сейчас средняя стоимость аренда жилья в США — 1302 доллара. Сообщают, что до сих пор лишь несколько афганских эвакуированных покинули восемь военных объектов, используемых для размещения беженцев.

Проблема еще в том, что в некоторых районах не хватает арендованной недвижимости, и некоторые домовладельцы не хотят беженцам сдавать в аренду жилье.

В августе руководство Airbnb объявило, что организация предоставит временное жилье 20 тыс. афганским беженцам по всему миру. Эта инициатива полезная, однако для переселенцев хотят все-таки найти жилье на длительное время.

Белый дом попросил у губернаторов штатов предоставить информацию о том, сколько беженцев они могут расселить в течение ближайших недель. Например, в штаты Вашингтон, Оклахома, Аризона, Флорида, Джорджия, Мэриленд, Мичиган, Миссури, Северная Каролина, Нью-Йорк и Вирджиния планируют переселить примерно по тысяче беженцев. В Миссисипи и Алабаму — по 10 человек.

Добавим

В сентябре США объявили о прекращении приема беженцев из Афганистана после нескольких выявленных случаев заболевания корью.

Напомним

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролитие.

Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.

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