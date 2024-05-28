У США помер кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев
Київ • УНН
Кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев, який писав для "Крим. Реалії" та вів радіопрограму "Смачно з Андрієм Каніщевим", помер від важкої хвороби 25 травня 2024 року в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.
У США від тяжкої хвороби помер кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев. Він писав статті для "Крим. Реалії" та був ведучим кулінарної радіопередачі "Смачно з Андрієм Каніщевим". Про це повідомили його діти на сторінці журналіста у Фейсбуці, передає УНН.
Деталі
Андрій помер 25 травня 2024 року в Сан Хосе, Каліфорнія. Він був доброю людиною і любив життя
У "Крим.Реалії" зазначили, що Андрій Каніщев писав статті для проєкту із самого його започаткування. Виходячи з міркувань безпеки, журналіст публікувався під різними псевдонімами - зокрема, Кирилл Автохтонов і Максим Кобза. Також він був ведучим кулінарної радіопередачі "Смачно з Андрієм Каніщевим".
Доповнення
2016 року співробітники ФСБ провели в будинку Каніщева в Криму обшук, вилучили всю його оргтехніку та фотоапарати. Того ж року журналіст був змушений залишити Крим. Кілька років він прожив у Києві, а потім виїхав до рідних у США. Останнім часом тяжко хворів.
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