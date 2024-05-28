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У США помер кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев

У США помер кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев

Київ • УНН

 • 25474 перегляди

Кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев, який писав для "Крим. Реалії" та вів радіопрограму "Смачно з Андрієм Каніщевим", помер від важкої хвороби 25 травня 2024 року в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

У США від тяжкої хвороби помер кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев. Він писав статті для "Крим. Реалії" та був ведучим кулінарної радіопередачі "Смачно з Андрієм Каніщевим". Про це повідомили його діти на сторінці журналіста у Фейсбуці, передає УНН.

Деталі

Андрій помер 25 травня 2024 року в Сан Хосе, Каліфорнія. Він був доброю людиною і любив життя

йдеться у повідомленні.

У "Крим.Реалії" зазначили, що Андрій Каніщев писав статті для проєкту із самого його започаткування. Виходячи з міркувань безпеки, журналіст публікувався під різними псевдонімами - зокрема, Кирилл Автохтонов і Максим Кобза. Також він був ведучим кулінарної радіопередачі "Смачно з Андрієм Каніщевим".

Доповнення

2016 року співробітники ФСБ провели в будинку Каніщева в Криму обшук, вилучили всю його оргтехніку та фотоапарати. Того ж року журналіст був змушений залишити Крим. Кілька років він прожив у Києві, а потім виїхав до рідних у США. Останнім часом тяжко хворів.

табачник претендує на мандат депутата в окупованому Криму27.05.24, 16:22 • 15909 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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