В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев

В США от тяжелой болезни умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев. Он писал статьи для "Крым. Реалии" и был ведущим кулинарной радиопередачи "Вкусно с Андреем Канищевым". Об этом сообщили его дети на странице журналиста в Фейсбуке, передает УНН.

Детали

Андрей умер 25 мая 2024 года в Сан Хосе, Калифорния. Он был добрым человеком и любил жизнь говорится в сообщении.

В "Крым.Реалии" отметили, что Андрей Канищев писал статьи для проекта с самого его основания. Исходя из соображений безопасности, журналист публиковался под разными псевдонимами - в частности, Кирилл Автохтонов и Максим Кобза. Также он был ведущим кулинарной радиопередачи "Вкусно с Андреем Канищевым".

Дополнение

В 2016 году сотрудники ФСБ провели в доме Канищева в Крыму обыск, изъяли всю его оргтехнику и фотоаппараты. В том же году журналист был вынужден покинуть Крым. Несколько лет он прожил в Киеве, а затем уехал к родным в США. В последнее время тяжело болел.

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