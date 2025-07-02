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У США оцінюють, що Іран готувався до мінування Ормузької протоки - Reuters

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Іранські військові завантажили морські міни на судна в Перській затоці минулого місяця після ударів Ізраїлю, викликавши занепокоєння у Вашингтоні щодо можливої блокади Ормузької протоки. Ця підготовка може свідчити про серйозні наміри Тегерана перекрити один з найжвавіших морських шляхів світу.

У США оцінюють, що Іран готувався до мінування Ормузької протоки - Reuters

Іранські військові завантажили морські міни на судна в Перській затоці минулого місяця, що посилило занепокоєння у Вашингтоні щодо того, що Тегеран готується до блокади Ормузької протоки після ударів Ізраїлю по об'єктах по всьому Ірану, з посиланням на слова двох американських чиновників повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Приготування, про які раніше не повідомлялися і які були виявлені американською розвідкою, відбулися через деякий час після того, як Ізраїль здійснив свою першу ракетну атаку на Іран 13 червня, заявили чиновники.

Завантаження мін, які не були розміщені в протоці, свідчить про те, що Тегеран, можливо, серйозно налаштований закрити один з найжвавіших судноплавних шляхів світу, що могло б загострити конфлікт, який вже розгортається, і серйозно загальмувати світову торгівлю, пише видання.

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Агентство Reuters не змогло точно визначити, коли під час повітряної війни між Ізраїлем та Іраном Тегеран завантажив міни, які, якби їх було встановлено, фактично зупинили б рух суден через ключову артерію.

Також незрозуміло, чи були міни з того часу вивантажені.

Джерела не розкрили, як Сполучені Штати визначили, що міни були завантажені на іранських суднах, але такі розвідувальні дані зазвичай збираються за допомогою супутникових знімків, таємних джерел або комбінації обох методів.

На прохання прокоментувати підготовку Ірану, представник Білого дому сказав: "Завдяки блискучому виконанню президентом операції "Опівночний молот", успішній кампанії проти хуситів та кампанії максимального тиску, Ормузька протока залишається відкритою, свобода судноплавства відновлена, а Іран значно ослаблений".

Два чиновники заявили, що уряд США не виключає можливості того, що завантаження шахт було хитрощами. Іранці могли б підготувати міни, щоб переконати Вашингтон у серйозності намірів Тегерана закрити протоку, але не маючи наміру цього робити, зазначили чиновники.

Іранські військові також могли просто проводити необхідні приготування на випадок, якщо лідери Ірану віддадуть наказ.

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з'єднує Перську затоку з Оманською затокою на півдні та Аравійським морем за нею.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аравійське море
Ізраїль
Білий дім
Reuters
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран
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