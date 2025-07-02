В США оценивают, что Иран готовился к минированию Ормузского пролива - Reuters

Иранские военные загрузили морские мины на суда в Персидском заливе в прошлом месяце, что усилило обеспокоенность Вашингтона по поводу того, что Тегеран готовится к блокаде Ормузского пролива после ударов Израиля по объектам по всему Ирану, со ссылкой на слова двух американских чиновников сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Приготовления, о которых ранее не сообщалось и которые были обнаружены американской разведкой, произошли некоторое время спустя после того, как Израиль совершил свою первую ракетную атаку на Иран 13 июня, заявили чиновники.

Загрузка мин, которые не были размещены в проливе, свидетельствует о том, что Тегеран, возможно, серьёзно настроен закрыть один из самых оживлённых судоходных путей мира, что могло бы обострить уже разворачивающийся конфликт и серьёзно затормозить мировую торговлю, пишет издание.

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Агентство Reuters не смогло точно определить, когда во время воздушной войны между Израилем и Ираном Тегеран загрузил мины, которые, если бы их установили, фактически остановили бы движение судов через ключевую артерию.

Также непонятно, были ли мины с тех пор выгружены.

Источники не раскрыли, как Соединённые Штаты определили, что мины были загружены на иранские суда, но такие разведывательные данные обычно собираются с помощью спутниковых снимков, тайных источников или комбинации обоих методов.

На просьбу прокомментировать подготовку Ирана, представитель Белого дома сказал: "Благодаря блестящему выполнению президентом операции "Полуночный молот", успешной кампании против хуситов и кампании максимального давления, Ормузский пролив остаётся открытым, свобода судоходства восстановлена, а Иран значительно ослаблен".

Два чиновника заявили, что правительство США не исключает возможности того, что загрузка шахт была хитростью. Иранцы могли бы подготовить мины, чтобы убедить Вашингтон в серьёзности намерений Тегерана закрыть пролив, но не имея намерения этого делать, отметили чиновники.

Иранские военные также могли просто проводить необходимые приготовления на случай, если лидеры Ирана отдадут приказ.

Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном и соединяет Персидский залив с Оманским заливом на юге и Арабским морем за ним.