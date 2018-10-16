У справах щодо вибухів на складах обвинувальні акти не вручені - Луценко

"По всім випадкам надзвичайних ситуацій на складах порушені відповідні кримінальні провадження… По всім цим справам необхідно провести експертизи, які тягнуться, на жаль, понад рік у кожному з випадків. Причому експертиз є достатньо багато, як правило це близько 10 у кожному випадку і вони потребують достатньо великих експертних робіт. Тому на цей момент обвинувальних актів не вручено", - повідомив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.