У справах щодо вибухів на складах обвинувальні акти не вручені - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На сьогодні обвинувальні акти щодо кримінальних справ відкритих за фактами вибухів на військових складах, не вручені. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"По всім випадкам надзвичайних ситуацій на складах порушені відповідні кримінальні провадження… По всім цим справам необхідно провести експертизи, які тягнуться, на жаль, понад рік у кожному з випадків. Причому експертиз є достатньо багато, як правило це близько 10 у кожному випадку і вони потребують достатньо великих експертних робіт. Тому на цей момент обвинувальних актів не вручено", - повідомив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.