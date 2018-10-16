В делах по взрывам на складах обвинительные акты не вручены - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На сегодня обвинительные акты по уголовным делам открытым по фактам взрывов на военных складах, не вручены. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"По всем случаям чрезвычайных ситуаций на складах возбуждены соответствующие уголовные производства ... По всем этим делам необходимо провести экспертизы, которые тянутся, к сожалению, более года в каждом из случаев. Причем экспертиз достаточно много, обычно это около 10 в каждом случае и они потребуют достаточно больших экспертных работ. Поэтому на данный момент обвинительных актов не вручено", - сообщил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.