У "Слузі народу" назвали умови розгляду Радою питання КСУ на позачерговому засіданні

“Позачергове засідання можна ініціювати лише, коли робоча група напрацює якесь рішення, яке буде готове до винесення в зал, яке буде мати підтримку більшості фракцій, щоб якісь інші фракції не затягували процес. Тому зараз складно сказати, коли саме можуть бути розглянутими законопроекти КСУ”, - додала Кравчук.

Вона також нагадала, що позачергове засідання парламенту може скликатися або за ініціативи Президента України, або ж на вимогу 150 нардепів.

“Ми вже йшли і одним, і іншим шляхом, тому це - як опція. Або ж якщо протягом найближчого часу, найближчих днів, не буде напрацьоване рішення, тоді ми вже розглянемо на сесійному тижні, який буде з 1 грудня”, - додала Кравчук.

Нагадаємо, що раніше УНН повідомили у “Слузі народу”, що ВР сьогодні, 17 листопада, планує розглянути законопроект спікера ВР Дмитра Разумкова, а потім вже робоча група буде напрацьовувати інші законопроекти.

Водночас, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив УНН, що Верховна Рада цього пленарного тижня не буде розглядати жоден із законопроектів щодо виходу із кризи навколо Конституційного Суду. З його слів, нібито "слуги проти".

У сьогоднішньому порядку денному парламенту немає жодного законопроекту, який стосується вирішення питання з Конституційним Судом.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.