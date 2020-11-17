В "Слуге народа" назвали условия рассмотрения Радой вопроса КСУ на внеочередном заседании

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Законопроекты по решению ситуации вокруг Конституционного Суда могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады, если будет решение рабочей группы. Но рассматривать будут в случае, если будет поддержка фракций, чтобы какие-то политсилы не затягивали процесс. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.

"Внеочередное заседание можно инициировать только, когда рабочая группа разработает какое-то решение, которое будет готово к вынесению в зал, которое будет иметь поддержку большинства фракций, чтобы какие-то другие фракции не затягивали процесс. Поэтому сейчас сложно сказать, когда именно могут быть рассмотрены законопроекты по КСУ", - добавила Кравчук.

Она также напомнила, что внеочередное заседание парламента может созываться или по инициативе Президента Украины, или же по требованию 150 нардепов.

"Мы уже шли и одним, и другим путем, поэтому это - как опция. Или если в течение ближайшего времени, ближайших дней, не будет наработано решение, тогда мы уже рассмотрим на сессионной неделе, которая будет с 1 декабря", - добавила Кравчук.

Напомним, что ранее сообщили УНН в "Слуге народа", что ВР сегодня, 17 ноября, планирует рассмотреть законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова, а потом уже рабочая группа будет нарабатывать другие законопроекты.

В то же время, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил УНН, что Верховная Рада на этой пленарной неделе не станет рассматривать ни одного из законопроектов по выходу из кризиса вокруг Конституционного Суда. По его словам, якобы "слуги против".

В сегодняшней повестке дня парламента нет ни одного законопроекта, касающегося решения вопроса с Конституционным Судом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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