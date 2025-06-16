Усі країни східного флангу НАТО переглядають протоколи реагування на кризові ситуації для медзакладів, організовують навчання, купують шоломи і бронежилети та переносять операційні під землю.

Про це пише видання Politico, передає УНН.

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Усі країни східного флангу НАТО переглядають протоколи реагування на кризові ситуації для медичних закладів, організовують навчальні навчання, інвестують у балістичні шоломи та жилети, а також переносять операційні під землю. Відтоді конфлікт в Україні зруйнував ілюзію про те, що Європа захищена від війни - пише видання.

Видання зазначає, що вторгнення росії в Україну показало, що сучасні конфлікти більше не щадять медичні служби - ані цивільне населення, якому вони служать, і країни Східної Європи беруть це до уваги.

Розташована лише за 50 кілометрів від зовнішнього кордону ЄС з білоруссю, лікарня Вільнюського університету Santaros Clinics розробляє підземну інфраструктуру, укриття, місця для посадки вертольотів та автономні системи, які дозволять їй функціонувати навіть у разі відключення електроенергії чи води - зазначає видання.

В Естонії, окрім бронежилетів для бригад швидкої допомоги, будуть видані супутникові телефони для підтримки зв'язку у разі збою традиційних мереж. За потреби навіть планується створення незалежної інтернет-мережі.

Також Естонія закуповує мобільні медичні підрозділи - тимчасові лікувальні центри, які можна розгортати в надзвичайних ситуаціях, - що має допомогти вирішити проблему обмежених можливостей інтенсивної терапії в Європі.

Наголошується, що навіть найкраще підготовлені лікарні не можуть функціонувати без ліків, матеріалів та обладнання, а країни Балтії запасаються засобами, готуючись до масових жертв.

Наприклад, Естонія виділила 25 мільйонів євро на постачання для масових постраждалих, включаючи ортопедичне спорядження, джгути та травматологічні набори - додає видання.

У Латвії заклади охорони здоров’я з часів пандемії Covid-19 зобов’язані підтримувати тримісячний запас ліків, але країни Балтії розташовані занадто близько до лінії фронту, щоб забезпечити безпеку постачання екстрених товарів. В результаті, інші країни ЄС повинні "визначити речі, які є дефіцитними, які дуже важко організувати, особливо для малих країн".

Проте, як зазначає видання, нестача робочої сили є фундаментальною проблемою для країн Балтії, де медичний персонал, який виконує щоденні обов'язки, і так вже відчувається нестача. Естонія з населенням 1,3 мільйона має майже вдвічі менше медичних працівників на душу населення, ніж Німеччина.

Нагадаємо

Підвищення рівня життя в росії, як пріоритет - вже у минулому. Після трьох років повномасштабних бойових дій проти України, війна стала ідеологією в рф. Тому спроба "розколоти" НАТО та спроб операцій впливу на території європейського континенту чимось абстрактним та відмінним від реальності.