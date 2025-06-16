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Країни Східної Європи активно готують лікарні до війни: влада видає медикам бронежилети й переносить операційні під землю

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Країни східного флангу НАТО переглядають протоколи реагування на кризові ситуації для лікарень. Купують бронежилети, переносять операційні під землю та проводять навчання.

Країни Східної Європи активно готують лікарні до війни: влада видає медикам бронежилети й переносить операційні під землю

Усі країни східного флангу НАТО переглядають протоколи реагування на кризові ситуації для медзакладів, організовують навчання, купують шоломи і бронежилети та переносять операційні під землю.

Про це пише видання Politico, передає УНН.

Деталі

Усі країни східного флангу НАТО переглядають протоколи реагування на кризові ситуації для медичних закладів, організовують навчальні навчання, інвестують у балістичні шоломи та жилети, а також переносять операційні під землю. Відтоді конфлікт в Україні зруйнував ілюзію про те, що Європа захищена від війни

- пише видання. 

Видання зазначає, що вторгнення росії в Україну показало, що сучасні конфлікти більше не щадять медичні служби - ані цивільне населення, якому вони служать, і країни Східної Європи беруть це до уваги.

Розташована лише за 50 кілометрів від зовнішнього кордону ЄС з білоруссю, лікарня Вільнюського університету Santaros Clinics розробляє підземну інфраструктуру, укриття, місця для посадки вертольотів та автономні системи, які дозволять їй функціонувати навіть у разі відключення електроенергії чи води

- зазначає видання.

В Естонії, окрім бронежилетів для бригад швидкої допомоги, будуть видані супутникові телефони для підтримки зв'язку у разі збою традиційних мереж. За потреби навіть планується створення незалежної інтернет-мережі.

Також Естонія закуповує мобільні медичні підрозділи - тимчасові лікувальні центри, які можна розгортати в надзвичайних ситуаціях, - що має допомогти вирішити проблему обмежених можливостей інтенсивної терапії в Європі.

Наголошується, що навіть найкраще підготовлені лікарні не можуть функціонувати без ліків, матеріалів та обладнання, а країни Балтії запасаються засобами, готуючись до масових жертв.

Наприклад, Естонія виділила 25 мільйонів євро на постачання для масових постраждалих, включаючи ортопедичне спорядження, джгути та травматологічні набори

- додає видання.

У Латвії заклади охорони здоров’я з часів пандемії Covid-19 зобов’язані підтримувати тримісячний запас ліків, але країни Балтії розташовані занадто близько до лінії фронту, щоб забезпечити безпеку постачання екстрених товарів. В результаті, інші країни ЄС повинні "визначити речі, які є дефіцитними, які дуже важко організувати, особливо для малих країн".

Проте, як зазначає видання, нестача робочої сили є фундаментальною проблемою для країн Балтії, де медичний персонал, який виконує щоденні обов'язки, і так вже відчувається нестача. Естонія з населенням 1,3 мільйона має майже вдвічі менше медичних працівників на душу населення, ніж Німеччина.

Нагадаємо

Підвищення рівня життя в росії, як пріоритет - вже у минулому. Після трьох років повномасштабних бойових дій проти України, війна стала ідеологією в рф. Тому спроба "розколоти" НАТО та спроб операцій впливу на території європейського континенту чимось абстрактним та відмінним від реальності.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЗдоров'я
Білорусь
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Німеччина
Естонія
Україна
Tesla
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