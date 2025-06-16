Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисные ситуации для медучреждений, организуют учения, покупают шлемы и бронежилеты и переносят операционные под землю.

Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисные ситуации для медицинских учреждений, организуют учебные учения, инвестируют в баллистические шлемы и жилеты, а также переносят операционные под землю. С тех пор конфликт в Украине разрушил иллюзию о том, что Европа защищена от войны - пишет издание.

Издание отмечает, что вторжение россии в Украину показало, что современные конфликты больше не щадят медицинские службы - ни гражданское население, которому они служат, и страны Восточной Европы принимают это во внимание.

Расположенная всего в 50 километрах от внешней границы ЕС с беларусью, больница Вильнюсского университета Santaros Clinics разрабатывает подземную инфраструктуру, укрытия, места для посадки вертолетов и автономные системы, которые позволят ей функционировать даже в случае отключения электроэнергии или воды - отмечает издание.

В Эстонии, кроме бронежилетов для бригад скорой помощи, будут выданы спутниковые телефоны для поддержки связи в случае сбоя традиционных сетей. При необходимости даже планируется создание независимой интернет-сети.

Также Эстония закупает мобильные медицинские подразделения - временные лечебные центры, которые можно разворачивать в чрезвычайных ситуациях, - что должно помочь решить проблему ограниченных возможностей интенсивной терапии в Европе.

Отмечается, что даже лучше всего подготовленные больницы не могут функционировать без лекарств, материалов и оборудования, а страны Балтии запасаются средствами, готовясь к массовым жертвам.

Например, Эстония выделила 25 миллионов евро на поставки для массовых пострадавших, включая ортопедическое снаряжение, жгуты и травматологические наборы - добавляет издание.

В Латвии учреждения здравоохранения со времен пандемии Covid-19 обязаны поддерживать трехмесячный запас лекарств, но страны Балтии расположены слишком близко к линии фронта, чтобы обеспечить безопасность поставок экстренных товаров. В результате, другие страны ЕС должны "определить вещи, которые являются дефицитными, которые очень трудно организовать, особенно для малых стран".

Однако, как отмечает издание, нехватка рабочей силы является фундаментальной проблемой для стран Балтии, где медицинский персонал, который выполняет ежедневные обязанности, и так уже ощущается нехватка. В Эстонии с населением 1,3 миллиона почти вдвое меньше медицинских работников на душу населения, чем в Германии.

Напомним

Повышение уровня жизни в россии, как приоритет - уже в прошлом. После трех лет полномасштабных боевых действий против Украины, война стала идеологией в рф. Поэтому попытка "расколоть" НАТО и попыток операций влияния на территории европейского континента чем-то абстрактным и отличным от реальности.