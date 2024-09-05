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У село на Харківщині повертаються жителі після руйнівної пожежі через ворожі обстріли

У село на Харківщині повертаються жителі після руйнівної пожежі через ворожі обстріли

Київ • УНН

 • 19194 перегляди

У Харківській області село Студенок оговтується від наслідків обстрілів. Попри значні руйнування, жителі повертаються, відновлено електропостачання та роботу амбулаторії, надається гуманітарна допомога.

У Харківській області село Студенок оговтується від наслідків пожежі через ворожі обстріли, попри значні руйнування, жителі повертаються, відновлено електропостачання та роботу амбулаторії, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

У селі Студенок тривають ліквідаційні заходи. Пожежа внаслідок обстрілів окупантів зруйнувала понад 130 домоволодінь, у яких проживали 205 людей. Попри значні руйнування жителі залишаються в населеному пункті, понад 180 евакуйованих повернулися

- написав Синєгубов у Telegram

Деталі

Створено гуманітарний штаб, де людей забезпечують необхідною гуманітарною допомогою. 

Відновила роботу амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де працюють лікарі та гуманітарні організації з надання медичної та психологічної допомоги. 

Кожного дня жителі забезпечені гарячими обідами від World Central Kitchen.

Балаклійська, Ізюмська, Барвінківська, Куньєвська, Донецька територіальні громади, міжнародні партнери надали продуктові набори, засоби гігієни, речі першої необхідності. 

Працівники сільської ради продовжують збирати інформацію про потреби населення.

У селі відновлено електропостачання.

Ізюмська РВА та Оскільська СВА ведуть роботу щодо надання компенсації за пошкоджені домоволодіння в селі Студенок.  

Масштабна пожежа на Харківщині: загоряння на території Оскільскої громади локалізовано, евакуйовано понад 600 людей03.09.24, 16:39 • 11141 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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