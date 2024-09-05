В Харьковской области село Студенок оправляется от последствий пожара из-за вражеских обстрелов, несмотря на значительные разрушения, жители возвращаются, восстановлено электроснабжение и работа амбулатории, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В селе Студенок продолжаются ликвидационные мероприятия. Пожар в результате обстрелов оккупантов разрушил более 130 домовладений, в которых проживали 205 человек. Несмотря на значительные разрушения, жители остаются в населенном пункте, более 180 эвакуированных вернулись - написал Синегубов в Telegram

Детали

Создан гуманитарный штаб, где людей обеспечивают необходимой гуманитарной помощью.

Возобновила работу амбулатория общей практики семейной медицины, где работают врачи и гуманитарные организации по оказанию медицинской и психологической помощи.

Каждый день жители обеспечены горячими обедами от World Central Kitchen.

Балаклейская, Изюмская, Барвенковская, Куньевская, Донецкая территориальные громады, международные партнеры предоставили продуктовые наборы, средства гигиены, вещи первой необходимости.

Работники сельского совета продолжают собирать информацию о потребностях населения.

В селе восстановлено электроснабжение.

Изюмская РВА и Оскольская СВА ведут работу по предоставлению компенсации за поврежденные домовладения в селе Студенок.

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