У секторі Газа п'ятеро людей загинули через падіння з неба вантажу гумдопомоги
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули і десятеро отримали поранення в секторі Газа, коли парашут з гуманітарною допомогою не розкрився належним чином під час повітряної доставки.
Трагічний випадок стався під час доставки допомоги повітряним транспортом у Газі. П'ятеро людей загинули, десять отримали поранення, оскілки парашут гуманітарною допомогою не розкрився належним чином.
Це підтвердило на місці аварії Міністерство охорони здоров'я, яке контролює радикальний ісламський ХАМАС, передає УНН.
Деталі
Гуманітарна допомога надходить до Гази в драматичних умовах. 8 березня стався трагічний випадок під час однієї з таких доставок. П'ятеро людей загинули, десять поранені біля табору біженців Аль-Шаті. через падіння з неба вантажу. Причина - парашут не розкрився належним чином.
На відео в соцмережах видно, як великий пакет допомоги впав на землю практично без контролю.
Аварія ілюструє небезпеку доставки допомоги повітряним транспортом, і ООН наполягає на необхідності убезпечити доставку допомоги наземним транспортом. На її думку, лише допомога, що доставляється вантажівками, може стати відповіддю на гуманітарну катастрофу в Газі.
Нагадаємо
59 громадян України та членів їхніх сімей, у тому числі 15 дітей, 37 жінок і 8 чоловіків, були успішно евакуйовані з сектора Газа до Єгипту через КПП Рафах 7-8 березня за сприяння посольств України в Ізраїлі та Єгипті, а також офіцерів розвідки.
ХАМАС відкинув нову угоду з Ізраїлем про шеститижневе припинення вогню та звільнення заручників. Ісламісти не погодилися звільнити хворих і літніх полонених. США заявили, що тягар за відсутність угоди щодо ізраїльських заручників лежить на палестинській групі бойовиків.