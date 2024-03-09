В секторе Газа пять человек погибли из-за падения с неба груза гумпомощи

Трагический случай произошел во время доставки помощи воздушным транспортом в Газе. Пять человек погибли, десять получили ранения, поскольку парашют с гуманитарной помощью не раскрылся должным образом.

Это подтвердило на месте аварии Министерство здравоохранения, которое контролирует радикальный исламский ХАМАС, передает УНН.

Детали

Гуманитарная помощь поступает в Газу в драматических условиях. 8 марта произошел трагический случай во время одной из таких доставок. Пять человек погибли, десять ранены возле лагеря беженцев Аль-Шати. из-за падения с неба груза. Причина - парашют не раскрылся должным образом.

На видео в соцсетях видно, как большой пакет помощи упал на землю практически без контроля.

Авария иллюстрирует опасность доставки помощи воздушным транспортом, и ООН настаивает на необходимости обезопасить доставку помощи наземным транспортом. По ее мнению, только помощь, доставляемая грузовиками, может стать ответом на гуманитарную катастрофу в Газе.

Напомним,

59 граждан Украины и членов их семей, в том числе 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин, были успешно эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах 7-8 марта при содействии посольств Украины в Израиле и Египте, а также офицеров разведки.

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников. Исламисты не согласились освободить больных и пожилых пленных. США заявили, что бремя за отсутствие соглашения по израильским заложникам лежит на палестинской группе боевиков.