59 українців евакуювали з Сектору Газа до Єгипту
Київ • УНН
59 громадян України та членів їхніх сімей, у тому числі 15 дітей, 37 жінок і 8 чоловіків, були успішно евакуйовані з сектора Газа до Єгипту через КПП Рафах 7-8 березня за сприяння посольств України в Ізраїлі та Єгипті, а також офіцерів розвідки.
Посольство України в Ізраїлі заявило про черговий етап евакуації громадян України із Сектора Газа, який відбувся 7-8 березня, передає УНН.
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Зазначається, що через КП Рафах на територію Єгипту виведені українські громадяни та члени їхніх сімей: діти - 15 , жінки - 37, чоловіки - 8.
За даними ГУР, завдяки зусиллям дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, а також українським розвідникам, евакуація пройшла успішно.
Громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, скоро їх перевезуть до України.
ООН: сектор Гази стає непридатним для життя07.01.24, 01:07 • 32031 перегляд