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59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет
59 граждан Украины и членов их семей, в том числе 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин, были успешно эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах 7-8 марта при содействии посольств Украины в Израиле и Египте, а также офицеров разведки.
Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, и тренируются по украинским сценариям
Французские войска интенсивно тренируются для ведения высокоинтенсивной войны против такого грозного врага, как Россия, объединяя пехоту, бронетехнику, артиллерию и новые технологии, такие как дроны, чтобы избежать дорогостоящих лобовых атак и достичь боевой эффективности общевойсковых подразделений.
Над Днепропетровиной сбили "шахед"
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В Херсоне из-за обстрела россиян ранен 7-летний мальчик
7-летний мальчик получил ранения, включая контузию, взрывную и черепно-мозговую травму в результате недавнего российского обстрела в Херсоне, и сейчас находится в больнице.
Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине "по капле" больше не работает для победы над россией и предотвращения распространения войны в Европе.
Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский
Украина и Турция подписали соглашения об упрощении торговли и устранении препятствий для бизнеса, а также важные оборонные соглашения.
Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что корвет "Гетман Иван Мазепа", который строится в Турции, будет готов служить Украине уже в этом году, усиливая военно-морской потенциал Украины.
Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский
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Зеленский - Эрдогану: мы не видим представителей россии на мирном саммите
Зеленский отверг предложение Эрдогана провести мирный саммит с участием россии, заявив, что Украина не может приглашать тех, кто все блокирует, разрушает и убивает, и хочет сначала достичь справедливого мира, прежде чем привлекать россию.
Бывшего президента Гондураса осудили в США за пособничество наркоторговцам - AP
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был осужден в США за сговор с наркоторговцами и использование военных и полиции страны для содействия контрабанде кокаина в США в обмен на миллионы долларов взяток.