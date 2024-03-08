59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  101123 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  101797 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  102795 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  111509 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  70529 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  107455 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  109390 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108135 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109245 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130578 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет

59 граждан Украины и членов их семей, в том числе 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин, были успешно эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах 7-8 марта при содействии посольств Украины в Израиле и Египте, а также офицеров разведки.

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59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет

Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, и тренируются по украинским сценариям

Французские войска интенсивно тренируются для ведения высокоинтенсивной войны против такого грозного врага, как Россия, объединяя пехоту, бронетехнику, артиллерию и новые технологии, такие как дроны, чтобы избежать дорогостоящих лобовых атак и достичь боевой эффективности общевойсковых подразделений.

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Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, и тренируются по украинским сценариям

Над Днепропетровиной сбили "шахед"

Украинские средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник "Шахид" над Синельниковским районом Днепропетровской области вечером 8 марта.

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В Херсоне из-за обстрела россиян ранен 7-летний мальчик

7-летний мальчик получил ранения, включая контузию, взрывную и черепно-мозговую травму в результате недавнего российского обстрела в Херсоне, и сейчас находится в больнице.

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Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине "по капле" больше не работает для победы над россией и предотвращения распространения войны в Европе.

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Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает

Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский

Украина и Турция подписали соглашения об упрощении торговли и устранении препятствий для бизнеса, а также важные оборонные соглашения.

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Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине - Зеленский

Президент Зеленский объявил, что корвет "Гетман Иван Мазепа", который строится в Турции, будет готов служить Украине уже в этом году, усиливая военно-морской потенциал Украины.

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Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине - Зеленский

Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Украина и Турция подписали важные оборонные соглашения и договорились о совместных проектах для усиления двустороннего сотрудничества в оборонном секторе.

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Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Зеленский - Эрдогану: мы не видим представителей россии на мирном саммите

Зеленский отверг предложение Эрдогана провести мирный саммит с участием россии, заявив, что Украина не может приглашать тех, кто все блокирует, разрушает и убивает, и хочет сначала достичь справедливого мира, прежде чем привлекать россию.

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Зеленский - Эрдогану: мы не видим представителей россии на мирном саммите

Бывшего президента Гондураса осудили в США за пособничество наркоторговцам - AP

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был осужден в США за сговор с наркоторговцами и использование военных и полиции страны для содействия контрабанде кокаина в США в обмен на миллионы долларов взяток.

Криминал и ЧП •   •  12347 просмотра
Бывшего президента Гондураса осудили в США за пособничество наркоторговцам - AP