59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет

Посольство Украины в Израиле заявило об очередном этапе эвакуации граждан Украины из Сектора Газа, который состоялся 7-8 марта, передает УНН,

Детали

Отмечается, что через КП Рафах на территорию Египта выведены украинские граждане и члены их семей: дети - 15, женщины - 37, мужчины - 8.

По данным ГУР, благодаря усилиям дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте, а также украинским разведчикам, эвакуация прошла успешно.

Граждане размещены в отеле на территории Египта, скоро их перевезут в Украину.

ООН: сектор Газа становится непригодным для жизни