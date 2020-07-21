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У СБУ кваліфікували захоплення автобусу із людьми у Луцьку як теракт

У СБУ кваліфікували захоплення автобусу із людьми у Луцьку як теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення Максимом Кривошем у Луцьку автобусу із людьми. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, передає УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“За фактом захоплення у Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса „Краснилівка-Берестечко“ слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що наразі співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. “Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе”, — заявив Баканов.

Як повідомлялося, переговорна команда веде перемовини з чоловіком, який захопив автобус із людьми в центрі Луцька, і в них “є порозуміння”.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників.

Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих наразі немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Син однієї з заручниць зробив запис розмови з “луцьким терористом”

Свої “вимоги” чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.

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