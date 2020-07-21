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В СБУ квалифицировали захват автобуса с людьми в Луцке как теракт

В СБУ квалифицировали захват автобуса с людьми в Луцке как теракт

Киев  •  УНН

 • 15846 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту захвата Максимом Кривошем в Луцке автобуса с людьми. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены.

"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил Баканов.

Как сообщалось, переговорная команда ведет переговоры с мужчиной, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, и у них "есть понимание".

Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.

Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.

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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.

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