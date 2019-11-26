У російської молоді посилюються еміграційні настрої - опитування

Згідно з ними, 53 відсотки опитаних у віці 18-24 років відповіли " безперечно так" або “скоріше так” на запитання про бажання переїхати за кордон. У травні 2019 року такі відповіді дали 37 відсотків молодих учасників опитування.

Еміграційні настрої російської молоді посилюються з травня 2014 року, коли цей показник становив 22 відсотки. До цього пік припадав на травень 2011 року, коли покинути Росію хотіли 48 відсотків опитаних цієї вікової групи.

Зростання еміграційних настроїв в останні п’ять років спостерігається також і серед росіян середнього віку. Так, якщо у 2014 році за кордон бажали виїхати 22 відсотки опитаних у віці 25-39 років, то з деякими коливаннями цей показник збільшився до 30 відсотків у 2019 році.

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Для більшості (45 відсотків) мотивом для переїзду служить “бажання забезпечити дітям гідне майбутнє за кордоном”. Ще 40 відсотків опитаних незадоволені економічною ситуацією в РФ, а 35 відсотків приваблює висока якість медицини в інших країнах. Серед інших причин — невдоволення політичною ситуацією в Росії (33 відсотки), більше можливостей для кар’єрного зростання (28 відсотків) і висока якість освіти (26 відсотків). Разом з тим загальна кількість тих, хто робить якісь кроки для еміграції, становить лише близько семи відсотків. При цьому більшість з них тільки обмірковують можливість виїзду.

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