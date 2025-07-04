У російському нальчику напали на патруль ДПС: є загиблі

У російському нальчику невідомі напали на співробітників дорожньо-патрульної служби. За попередніми даними, одного правоохоронця поранено, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Про напад на співробітників ДПС та стрілянину в нальчику пишуть росЗМІ. На правоохоронці напали з ножем на вулиці леніна. Один із співробітників ДПС отримав поранення.

росЗМІ пишуть, що нападників було двоє, один з них був убитий вогнем у відповідь. Ще одному вдалося втекти.

Доповнення

У Німеччині 20-річний громадянин Сирії напав з молотком на пасажирів поїзда ICE, що прямував з Гамбурга до Відня, поранивши чотирьох осіб. Нападника знешкодили пасажири, після чого його затримала поліція.

СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який намагався підірвати військового Нацгвардії в Києві, заманивши його на "побачення". Вибухівка була захована у скутері, ніхто не постраждав, агентові загрожує до 12 років тюрми.