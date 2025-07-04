В российском нальчике напали на патруль ДПС: есть погибшие

В российском нальчике неизвестные напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, один правоохранитель ранен, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

О нападении на сотрудников ДПС и стрельбе в нальчике пишут росСМИ. На правоохранителя напали с ножом на улице ленина. Один из сотрудников ДПС получил ранения.

РосСМИ пишут, что нападавших было двое, один из них был убит ответным огнем. Еще одному удалось скрыться.

Дополнение

В Германии 20-летний гражданин Сирии напал с молотком на пассажиров поезда ICE, следовавшего из Гамбурга в Вену, ранив четырех человек. Нападавшего обезвредили пассажиры, после чего его задержала полиция.

СБУ и Нацполиция задержали российского агента, который пытался подорвать военного Нацгвардии в Киеве, заманив его на "свидание". Взрывчатка была спрятана в скутере, никто не пострадал, агенту грозит до 12 лет тюрьмы.