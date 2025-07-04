В российском нальчике напали на патруль ДПС: есть погибшие
Киев • УНН
В российском нальчике неизвестные напали на сотрудников ДПС, один правоохранитель ранен. Нападавших было двое, один убит, другому удалось скрыться.
В российском нальчике неизвестные напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, один правоохранитель ранен, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
О нападении на сотрудников ДПС и стрельбе в нальчике пишут росСМИ. На правоохранителя напали с ножом на улице ленина. Один из сотрудников ДПС получил ранения.
РосСМИ пишут, что нападавших было двое, один из них был убит ответным огнем. Еще одному удалось скрыться.
Дополнение
В Германии 20-летний гражданин Сирии напал с молотком на пассажиров поезда ICE, следовавшего из Гамбурга в Вену, ранив четырех человек. Нападавшего обезвредили пассажиры, после чего его задержала полиция.
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