Сирієць напав з молотком на пасажирів у поїзді на півдні Німеччини

У четвер чоловік у поїзді далекого прямування на півдні Німеччини напав з молотком на пасажирів та травмував чотирьох людей, перш ніж його затримали правоохоронці. Про це повідомляє Euronews з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

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Поліція Штраубінга повідомила, що напад стався в експрес-поїзді ICE, який прямував з північнонімецького міста Гамбург до австрійської столиці Відня. Інцидент стався, коли він перебував між Штраубінгом та Платтлінгом у південній землі Баварія.

За даними поліції, на момент нападу на борту перебувало приблизно 500 осіб. Поліція додала, що на місце події було направлено близько 150 поліцейських, пожежників та працівників екстрених служб. Залізничну колію довелося тимчасово перекрити.

Спочатку поліція заявила, що злочинець використав сокиру під час нападу. Але пізніше уточнила, що він напав на людей з молотком та іншою зброєю, назви якої не назвали.

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Нападника ідентифікували як 20-річного громадянина Сирії. Обеззброїли його та припинили напади самі пасажири ще до приїзду правоохоронців.

Злочинець у процесі боротьби також отримав травми. Він під вартою та отримав необхідну медичну допомогу. Чотирьох постраждалих пасажирів доставили до найближчих лікарень – повідомив речник поліції німецькому новинному агентству dpa.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що "наші думки та співчуття з пораненими та всіма, хто зараз має змиритися з тим, що вони пережили", і подякував екстреним службам за швидкий арешт підозрюваного.

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