Сириец напал с молотком на пассажиров в поезде на юге Германии
Киев • УНН
В Германии 20-летний гражданин Сирии напал с молотком на пассажиров поезда ICE, следовавшего из Гамбурга в Вену, ранив четырех человек. Нападавшего обезвредили пассажиры, после чего его задержала полиция.
В четверг мужчина в поезде дальнего следования на юге Германии напал с молотком на пассажиров и травмировал четырех человек, прежде чем его задержали правоохранители. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Детали
Полиция Штраубинга сообщила, что нападение произошло в экспресс-поезде ICE, который следовал из северогерманского города Гамбург в австрийскую столицу Вену. Инцидент произошел, когда он находился между Штраубингом и Платтлингом в южной земле Бавария.
По данным полиции, на момент нападения на борту находилось примерно 500 человек. Полиция добавила, что на место происшествия было направлено около 150 полицейских, пожарных и работников экстренных служб. Железнодорожный путь пришлось временно перекрыть.
Сначала полиция заявила, что преступник использовал топор во время нападения. Но позже уточнила, что он напал на людей с молотком и другим оружием, название которого не назвали.
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Нападавшего идентифицировали как 20-летнего гражданина Сирии. Обезоружили его и прекратили нападения сами пассажиры еще до приезда правоохранителей.
Преступник в процессе борьбы также получил травмы. Он под стражей и получил необходимую медицинскую помощь. Четверо пострадавших пассажиров были доставлены в ближайшие больницы
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что "наши мысли и соболезнования с ранеными и всеми, кто сейчас должен смириться с тем, что они пережили", и поблагодарил экстренные службы за быстрый арест подозреваемого.
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