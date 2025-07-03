Сириец напал с молотком на пассажиров в поезде на юге Германии

В четверг мужчина в поезде дальнего следования на юге Германии напал с молотком на пассажиров и травмировал четырех человек, прежде чем его задержали правоохранители. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

Полиция Штраубинга сообщила, что нападение произошло в экспресс-поезде ICE, который следовал из северогерманского города Гамбург в австрийскую столицу Вену. Инцидент произошел, когда он находился между Штраубингом и Платтлингом в южной земле Бавария.

По данным полиции, на момент нападения на борту находилось примерно 500 человек. Полиция добавила, что на место происшествия было направлено около 150 полицейских, пожарных и работников экстренных служб. Железнодорожный путь пришлось временно перекрыть.

Сначала полиция заявила, что преступник использовал топор во время нападения. Но позже уточнила, что он напал на людей с молотком и другим оружием, название которого не назвали.

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Нападавшего идентифицировали как 20-летнего гражданина Сирии. Обезоружили его и прекратили нападения сами пассажиры еще до приезда правоохранителей.

Преступник в процессе борьбы также получил травмы. Он под стражей и получил необходимую медицинскую помощь. Четверо пострадавших пассажиров были доставлены в ближайшие больницы – сообщил представитель полиции немецкому новостному агентству dpa.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что "наши мысли и соболезнования с ранеными и всеми, кто сейчас должен смириться с тем, что они пережили", и поблагодарил экстренные службы за быстрый арест подозреваемого.

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