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У РНБО підтвердили успішну атаку дронами на завод "Енергія" в росії, що випускає акумулятори для БПЛА

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

російський завод ВПК "Енергія" в липецькій області, який постачав елементи живлення для БПЛ та іншої техніки армії рф, був атакований дронами. Через атаку завод призупиняє свою роботу.

У РНБО підтвердили успішну атаку дронами на завод "Енергія" в росії, що випускає акумулятори для БПЛА

Важливий завод російського ВПК "Енергія" атаковано в російському місті єлець липецької області. Він постачав елементи живлення для дронів і техніки армії країни-агресора. Про це  повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.  

Деталі

За словами Коваленка, цей завод випускав:

  • Акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки;
    • Литій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів.
      • Електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб міністерства оборони рф.
        • Світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

          "Енергія" є постачальником міністерства оборони рф, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як роскосмос, мвс, фсб, мнс та газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал"

          - пояснив Коваленко.

          І додав, що завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати.

          А станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу.

          Нагадаємо

          Російські джерела раніше повідомили, що внаслідок атаки БПЛА на місто Єлець зайнялася пожежа на найбільшому в росії підприємстві з виробництва хімічних джерел струму. Уламки БПЛА впали також на дах житлового будинку, постраждали 8 людей. 

          Лілія Набока

          Лілія Набока

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