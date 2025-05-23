У РНБО підтвердили успішну атаку дронами на завод "Енергія" в росії, що випускає акумулятори для БПЛА
Київ • УНН
російський завод ВПК "Енергія" в липецькій області, який постачав елементи живлення для БПЛ та іншої техніки армії рф, був атакований дронами. Через атаку завод призупиняє свою роботу.
Важливий завод російського ВПК "Енергія" атаковано в російському місті єлець липецької області. Він постачав елементи живлення для дронів і техніки армії країни-агресора. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
За словами Коваленка, цей завод випускав:
- Акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки;
- Литій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів.
- Електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб міністерства оборони рф.
- Світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.
"Енергія" є постачальником міністерства оборони рф, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як роскосмос, мвс, фсб, мнс та газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал"
І додав, що завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати.
А станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу.
Нагадаємо
Російські джерела раніше повідомили, що внаслідок атаки БПЛА на місто Єлець зайнялася пожежа на найбільшому в росії підприємстві з виробництва хімічних джерел струму. Уламки БПЛА впали також на дах житлового будинку, постраждали 8 людей.