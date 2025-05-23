В СНБО подтвердили успешную атаку дронами на завод "Энергия" в россии, выпускающий аккумуляторы для БПЛА

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
22 мая, 14:58 • 36145 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 178342 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 169008 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
22 мая, 12:56 • 108106 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
22 мая, 12:16 • 98565 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 200429 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 90645 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 118712 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 189217 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 163549 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.9м/с
46%
748мм
Популярные новости

С упором на "жесткие оборонные возможности": США ожидают от НАТО четкий план увеличения расходов на оборону

22 мая, 20:53 • 2626 просмотра

Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году

22 мая, 21:30 • 26454 просмотра

В Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за российских атак - отчет

22 мая, 22:00 • 10541 просмотра

Туск назвал заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО государственной изменой

22 мая, 23:58 • 22388 просмотра

В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

02:35 • 26046 просмотра
публикации

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 130949 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 169111 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 200495 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 217480 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 402371 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон

Денис Шмыгаль

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Сумы

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 79767 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 124717 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 129442 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 131705 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 166990 просмотра
Актуальное

Ракетный комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетная система С-300

Нью-Йорк Таймс

Эль-Паис

В СНБО подтвердили успешную атаку дронами на завод "Энергия" в россии, выпускающий аккумуляторы для БПЛА

Киев • УНН

 • 528 просмотра

российский завод ВПК "Энергия" в липецкой области, который поставлял элементы питания для БПЛА и другой техники армии рф, был атакован дронами. Из-за атаки завод приостанавливает свою работу.

В СНБО подтвердили успешную атаку дронами на завод "Энергия" в россии, выпускающий аккумуляторы для БПЛА

Важный завод российского ВПК "Энергия" атакован в российском городе елец липецкой области. Он поставлял элементы питания для дронов и техники армии страны-агрессора. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.  

Детали

По словам Коваленко, этот завод выпускал:

  • Аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;
    • Литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов.
      • Электрохимические конденсаторы: применяются для нужд министерства обороны рф.
        • Светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

          "Энергия" является поставщиком Министерства обороны рф, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как роскосмос, мвд, фсб, мчс и газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал"

          - объяснил Коваленко.

          И добавил, что завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать.

          А по состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу.

          Напомним

          Российские источники ранее сообщили, что в результате атаки БПЛА на город елец загорелся пожар на крупнейшем в россии предприятии по производству химических источников тока. Обломки БПЛА упали также на крышу жилого дома, пострадали 8 человек. 

          Лилия Набока

          Лилия Набока

          ВойнаНовости Мира
          Совет национальной безопасности и обороны Украины
          Х-47М2 "Кинжал"
          Европейский Союз
          9К720 Искандер
          Япония
          Соединенные Штаты
          Brent
          $64.07
          Bitcoin
          $110,827.50
          S&P 500
          $5,870.36
          Tesla
          $346.89
          Газ TTF
          $36.36
          Золото
          $3,323.25
          Ethereum
          $2,695.91