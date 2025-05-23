В СНБО подтвердили успешную атаку дронами на завод "Энергия" в россии, выпускающий аккумуляторы для БПЛА

Важный завод российского ВПК "Энергия" атакован в российском городе елец липецкой области. Он поставлял элементы питания для дронов и техники армии страны-агрессора. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По словам Коваленко, этот завод выпускал:

Аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;

Литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

Электрохимические конденсаторы: применяются для нужд министерства обороны рф.

Светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

"Энергия" является поставщиком Министерства обороны рф, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как роскосмос, мвд, фсб, мчс и газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал" - объяснил Коваленко.

И добавил, что завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать.

А по состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу.

Напомним

Российские источники ранее сообщили, что в результате атаки БПЛА на город елец загорелся пожар на крупнейшем в россии предприятии по производству химических источников тока. Обломки БПЛА упали также на крышу жилого дома, пострадали 8 человек.