У РФ заявили, що прийняли понад 60 тисяч заяв на громадянство від мешканців ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. МВС Росії прийняло від громадян України, які проживають на території, підконтрольних бойовикам “ДНР і ЛНР” понад 60 тисяч заяв на отримання російського громадянства. Про це журналістам повідомила керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“На сьогоднішній день понад 60 тисяч заяв подано від жителів ДНР і ЛНР, отримали громадянство понад 25 тисяч осіб”, — заявила вона, зазначивши, що “кількість бажаючих зростає”.
Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ “Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку”. Документ спрощує порядок отримання російських паспортів жителями територій, захоплених бойовиками “ДНР і ЛНР”.
Нагадуємо, близько трьох мільйонів громадян України, які потрапляють в пільгову категорію, можуть отримати російське громадянство.