У МВС РФ повідомили, що у спрощеному порядку "отримати громадянство можуть 3 млн українців"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Близько трьох мільйонів громадян України, які потрапляють в пільгову категорію, можуть отримати російське громадянство. Про це журналістам повідомила керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Загальна кількість осіб, які можуть скористатися (новими правилами отримання громадянства в спрощеному порядку) близько 3 млн громадян України”, — сказала вона.
МВС Росії планує збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів відомства після напливу бажаючих отримати російське громадянство, сказала Казакова.
Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін розширив географію українських регіонів, жителі яких можуть стати росіянами в спрощеному порядку. Його новий указ наділяє таким правом всіх жителів Донецької і Луганської областей України. Цей указ наділяє правом отримання громадянства Росії в спрощеному порядку жителів тих регіонів Донецької і Луганської областей, які знаходяться під контролем центральної української влади.