У москві заявили про готовність до подальшої нормалізації відносин із Грузією, наголосивши, що глибина цього процесу залежить від позиції Тбілісі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Готові йти шляхом подальшої нормалізації російсько-грузинських відносин настільки далеко, наскільки до цього будуть готові в Тбілісі", - заявили в МЗС рф.

Там додали, що росії "далеко не байдуже" те, як розвивається ситуація в Грузії, проте "на відміну від США та ЄС", вони не втручаються у внутрішні справи країни.

"Вашингтонська адміністрація, що йде, і єсовці роблять все, щоб змінити суверенний вибір грузинського народу і обраної ним влади на користь миру і процвітання. Вони ставлять Тбілісі перед ультиматумом: або із Заходом, або з Росією. Впевнені, що народу Грузії вистачить витримки та мудрості, щоб не стати іграшкою у чужих руках, які штовхають країну до економічної та політичної нестабільності", - сказали в міністерстві.

Додамо

Дипломатичні відносини між Грузією та росією перервані з ініціативи Тбілісі з серпня 2008 року у відповідь на визнання москвою незалежності Абхазії та Цхінвальського регіону. Після війни росія перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на території двох цих грузинських регіонів.

Усі держави світу – за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру та Сирії – розглядають Абхазію та Південну Осетію як територію Грузії, яка знаходиться під російською окупацією.

У міру того, як відносини "Грузинської мрії" з ЄС та США погіршувалися, у москві все частіше почали говорити про необхідність відновлення дипвідносин із Тбілісі.

На Заході грузинський уряд звинувачують у зміні зовнішньополітичного курсу, але лідери ГМ усі заперечують. Вони кажуть, що відносини з росією обмежуються лише співпрацею з питань гуманітарного характеру, торгівлі та економіки, а відновлювати дивідносини Тбілісі не має наміру.

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